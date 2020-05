Fenninger Trainings-Schnellste

Anna Fenninger hat am Mittwoch im ersten Abfahrts-Training auf der Kandahar von Garmisch-Partenkirchen die Bestzeit aufgestellt. Die Salzburgerin verwies die Deutsche Maria Höfl-Riesch um 0,03 Sekunden sowie die Norwegerin Lotte Smiseth Sejersted um 0,36 auf die weiteren Plätze. Dahinter folgte Regina Sterz als zweitbeste ÖSV-Athletin (+0,44). Die bereits als Weltcup-Gesamtsiegerin fest stehende Slowenin Tina Maze ging es mit 1,53 Rückstand locker an (13.).

Fenninger war vergangene Woche nach der Abfahrt frühzeitig aus Meribel abgereist, wegen einer Blasenentzündung ließ die Super-Kombi-Weltmeisterin 2011 die Super-Kombi in den französischen Alpen aus. An der Stätte ihres früheren Triumphes präsentierte sie sich nun gleich von Beginn an stark.

Im WM-Ort von vor zwei Jahren finden diese Woche gleich drei Rennen statt. Am Freitag wird der abgesagte Super-G von Val d'Isere nachgetragen, Samstag folgt die klassische Abfahrt, Sonntag ein weiterer Super-G. Im Super-G hat Fenninger noch Chancen auf die kleine Kristallkugel.