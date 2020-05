Ex-Weltmeister Miroslav Hlinka ist tot

Der ehemalige Eishockey-Weltmeister Miroslav Hlinka ist tot. Der Slowake starb am Sonntag im Alter von 42 Jahren in Banska Bystrica, wo er zuletzt als Co-Trainer tätig war. Laut lokalen Medienberichten vom Montag wurde er erhängt in einem Hotelzimmer, in dem er gewohnt hatte, aufgefunden. Der Stürmer schaffte 2002 mit der Slowakei den bis dato einzigen WM-Titel des Landes.