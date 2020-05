Europa-Rekord in der DEL

Für das "Winter Game" zwischen den Nürnberg Ice Tigers und Titelverteidiger Eisbären Berlin sind in der deutschen Eishockey-Liga bereits über 36.444 Eintrittskarten verkauft worden. Die Freiluftpartie am 5. Jänner 2013 wird damit das bestbesuchte Match in der Geschichte europäischer Eishockey-Ligen sein.

Maximal könnten im Stadion des 1. FC FC Nürnberg 50.000 Zuschauer Platz finden

Die bisherige Rekordmarke wurde am 5. Februar 2011 in Helsinki aufgestellt, als zum Spiel zwischen Jokerit und IFK 36.444 Zuschauer kamen.