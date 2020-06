Es geht in die Zielgerade

Wie für die Skispringer beginnt auch für die Spieler der Erste Bank Eishockey Liga das neue Jahr mit einem Arbeitstag. Graz, KAC, Dornbirn und Innsbruck müssen schon eine Siegesserie starten, um noch den Sprung unter die Top 6 („Pick Round“) und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale zu schaffen.

Dieses österreichische Quartett hatte auch in der vergangenen Saison das obere Play-off verpasst, Rekordmeister KAC und die Graz 99ers vergaben danach überraschend auch die zweite Chance auf ein Viertelfinal-Ticket. Nun droht zumindest für das Play-off dasselbe Schicksal. Graz fehlen fünf Punkte auf Rang sechs, dem KAC sechs Zähler. Beide bekommen es zudem am Neujahrstag mit zwei Top-Teams zu tun. Graz empfängt die Vienna Capitals, der KAC muss zum Spitzenreiter nach Salzburg. Innsbruck und Dornbirn treffen im West-Derby aufeinander.

Die Grazer lagen vor eineinhalb Monaten noch auf Rang drei und hatten einen Respektabstand von neun Punkte auf das untere Play-off. Seit dem 20. November gelang den 99ers allerdings nur noch ein Sieg, zuletzt kassierten sie acht Niederlagen in Folge. Der Gegner aus Wien hat dagegen sein Tief längst überwunden und sich mit vier Siegen in Folge auf Rang drei festgesetzt. „Nun geht es darum, diesen Schwung ins neue Jahr hinüber zu bringen“, meinte Capitals-Coach Tom Pokel.

Der KAC beendete den Dezember mit einer leicht negativen Bilanz (fünf Siege, sechs Niederlagen) - viel zu wenig, um in der Tabelle Boden gut zu machen. Nun müssen Siege her, um nicht schon wieder ins untere Play-off zu rutschen. Das Programm bis zum Dreikönigstag hat es aber in sich. Nach dem Gastspiel in Salzburg steht in Klagenfurt das Freiluft-Derby gegen den VSV an (3.1.), am 6. Jänner ist dann der Tabellenzweite aus Linz zu Gast.