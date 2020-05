Erstes Gold für Österreich

Ihr drittes Edelmetall, das dritte mit der Mannschaft. Wenn es um den Teambewerb geht, ist Michaela Kirchgasser aus dem rot-weiß-roten alpinen Ski-Aufgebot nicht mehr wegzudenken. Die Salzburgerin holte nach dem Titel 2007 in Aare und Silber 2011 in Garmisch-Partenkirchen am Dienstagabend in Schladming ihr zweites WM-Gold. Am Mittwoch muss sie in die teaminterne Riesentorlauf-Quali, die Hoffnung auf noch zwei weitere Rennen auf der Planai lebt. Im Slalom ist sie Fixstarterin.

Kirchgasser findet schon lange großen Gefallen an den Parallel-Events und dem Kampf Frau gegen Frau, im Weltcup war sie in dieser Saison im "Einzel" Dritte in München und Fünfte in Moskau. "Ich mag das hier wirklich sehr gerne, ich liebe auch die City-Events. Von mir aus könnte es das alles viel öfter geben", sagte die 27-Jährige, die nach Platz vier in der Super-Kombination bittere Tränen geweint, das Lächeln aber schnell wiedergefunden hat.

"Im Teambewerb haben auch vermeintlich kleinere Nationen ihre Chancen, weit zu kommen. Das ist für niemanden laut Papier eine ausgemachte Sache, wer da Gold, Silber und Bronze holt. Der Teambewerb gewinnt immer mehr Bedeutung, das ist cool. Es ist eine Goldmedaille, die zählt. Es wäre schön, wenn sie im alpinen Skilauf auch diese Wertigkeit bekommen würde wie im Nordischen Skisport oder im Biathlon", wünscht sich Kirchgasser.