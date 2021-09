Die Vienna Capitals feiern im Samstagsspiel der vierten Runde der ICE-HL ihren ersten Saisonsieg. In der heimischen Erste Bank Arena schlagen die Wiener Innsbruck mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Aber die Fans mussten lange auf Tore warten. Erst in den letzten 20 Minuten erzeugten die Caps Druck. In der 50. Minute folgte der Befreiungsschlag durch den Dänen Nicolai Meyer. Nur 37 Sekunden später erhöht Matt Neal mit einem Rebound auf 2:0 (50./PP). Den Schlusspunkt einer furiosen Phase setzt Hartl (52./PP) per Slapshot.