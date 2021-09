Capitals verloren den sicher geglaubten Premierensieg

Im Tor der Capitals ersetzte Starkbaum den verletzten Kickert, dessen Untersuchungsbefund eine Pause von ein paar Wochen erwarten lässt. Daher meldeten die Capitals mit dem Schweden Steen den Legionärstormann des Farmteams auch in der ICEHL an. Bereits am Samstag geht es für die Wiener mit dem Heimspiel gegen Innsbruck weiter.

„Wir müssen smarter und simpler spielen, wenn wir führen. Wien ist ein Top-Klub in der Liga, wir müssen anfangen, zu gewinnen“, sagte Meyer. Von seinem Trainer bekam der Däne großes Lob. Dave Barr sagte: "Nicolai war auch abgesehen von den Toren herausragend. Er kann den Unterschied ausmachen. Das ist ein positiver Aspekt in dieser Partie." Dass Fehervar ein gutes Powerplay habe, sei in Wien bekannt gewesen. "Sie haben leider jeden Fehler von uns ausgenützt", sagte Barr.

KAC und Salzburg verloren

Eine unerwartete Abfuhr kassierte der zuvor makellose KAC. Der Meister verlor bei Liga-Rückkehrer Znojmo gleich mit 0:6. Auch Titelmitfavorit Salzburg blieb ohne Punkte: Die Bullen waren gegen Dornbirn schon 2:6 hinten und verkürzten noch auf 5:6.

Weil Linz beim 1:2 n.V. den ersten Punkt machte, fielen die Capitals auf den letzten Platz zurück.