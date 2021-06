Erste Vanek-Treffer bei Canadiens

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Dienstag zum ersten Mal für seinen neuen NHL-Klub Montreal Canadiens getroffen, und das gleich im Triple-Pack. Der Steirer war beim 6:3-Heimsieg gegen Colorado Avalanche damit der Matchwinner. Er absolvierte nach der Schlusssirene vor den 21.000 Fans eine Ehrenrunde, während sein Name in Sprechchören durch das ausverkaufte Bell Centre hallte.

"Da bekam ich eine Gänsehaut", sagte der Gefeierte, während er seine drei Pucks in der rechten Hand hielt. In seinen ersten fünf Partien für die Canadiens nach dem Wechsel von den New York Islanders Anfang des Monats war Vanek kein Treffer, lediglich ein Assist gelungen.