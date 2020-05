Erste Hürde auf dem Weg nach Sotschi

Gerhard Unterluggauer, Matthias Trattnig, Robert Lukas und André Lakos haben bereits Olympische Spiele genießen dürfen. Das Quartett war bei der bisher letzten Olympia-Teilnahme einer österreichischen Auswahl 2002 in Salt Lake City dabei. Für den Rest der Nationalmannschaft geht es beim Qualifikationsturnier in Bietigheim-Bissingen gegen Italien, Niederlande und Gastgeber Deutschland um die erste Teilnahme. Zum Auftakt wartet am Donnerstag (16.00 Uhr, live ORF Sport plus) Italien, nur der Sieger des Turniers erhält das Ticket für Sotschi 2014.

Nur zu gern würde Thomas Koch einmal bei den Olympischen Spielen einlaufen. Der 29-jährige Center war als Teenager in der Vorbereitung für Salt Lake City dabei, schaffte es aber nicht in den Kader. „ Olympia ist ein Traum und ein Lebensziel von mir“, sagt Koch. „Das ist ein besonderes Ereignis, da wünscht sich jeder dabei zu sein. Auch ich will dieses Flair erleben.“

Koch ist zuversichtlich, dass es nach den Enttäuschungen in Klagenfurt 2005 und Hannover 2009 diesmal klappen könnte. Denn er sieht eine positive Entwicklung der Nationalmannschaft. „Wir haben uns in allen Bereichen ein bisschen weiterentwickelt“, ist der KAC-Stürmer überzeugt. „Wichtig ist, dass wir wieder einen guten Torhüter im Ausland haben. Bernhard Starkbaum kann uns die eine oder andere Partie gewinnen, das kann den großen Unterschied ausmachen.“