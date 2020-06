Linz mit einer Kufe im Viertelfinale

Die vier österreichischen Top-Teams der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) haben am Sonntag in der 38. Runde durchwegs zwei Punkte geholt. Tabellenführer RB Salzburg besiegte Znojmo mit 5:2. Die Black Wings Linz (3:2 gegen Dornbirn), Vienna Capitals (4:2 in Ljubljana) und der VSV mit einem 8:1-Kantersieg gegen Fehervar festigten ihren Platz in den Top 6.

Salzburg (58 Punkte), das bisher einzig qualifizierte Team für die „Pick Round“ der besten sechs Teams und damit auch für das Viertelfinale, führt weiter fünf Punkte vor Linz (53). Die Caps (47) und der VSV (45) liegen sechs Runden vor Ende des Grunddurchganges nun sechs bzw. vier Punkte über dem Strich. Titelverteidiger Bozen siegte bei den Graz 99ers mit 4:2, Innsbruck gewann mit 6:3 auch das vierte Saisonduell mit dem KAC. Für Graz, Dornbirn und den KAC ist das obere Play-off damit wohl endgültig außer Reichweite. Linz ist sechs Runden vor dem Ende mit zwölf Punkten Vorsprung nur noch theoretisch aus den Top-6 zu verdrängen.

Die Black Wings blieben in der Marathon-Woche mit vier Spielen in sieben Tagen makellos und feierten auch im vierten Spiel einen Sieg. Linz-Stürmer Kozek, mit 27 Toren bester Torschütze der Liga, machte nach herrlicher Vorarbeit von Hisey in Unterzahl den Anfang (20.), nach dem Ausgleich von Dornbirn legten Dorion (24.) und Hofer (37.) nach. Dornbirn sorgte dank Aquino (38.) für ein spannendes Schlussdrittel, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.