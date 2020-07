Erste Bank Eishockey Liga

UPC Vienna Capitals - KHL Medvescak Zagreb 2:0 (1:0,1:0,0:0)

Wien, 4.350, SR

Altersberger/Falkner

Tore: Blatny (5. PP1), Fortier (31. SH).

Strafminuten: 12 bzw. 16 plus 10 Waugh



Villacher SV - Dornbirner EC 4:3 (2:0,0:1,2:2)

Villach, 4.400, SR Jelinek/Kincses

Tore: Wiedergut (18.), Grabner (18. SH), Unterluggauer (43.), Petrik (58.) bzw. Bois (39.), Aquino (42.), Henrich (46. SH). Strafminuten: 8 bzw. 14



KAC - Black Wings Linz 4:1 (1:0,0:0,3:1)

Stadthalle Klagenfurt, 4.225, Graber/Trilar

Tore: Lammers (13./59./EN), Koch (54.), Hundertpfund (55./PP) bzw. Hisey (46.)

Strafminuten: 6 bzw. 21 plus Matchstrafe Lebler.



Red Bull Salzburg - SAPA Fehervar 5:6 (1:2,2:3,2:1)

Salzburg, 1.974, Bogen/Schimm.

Tore: Di Benedetto (12./22.), Maxwell (29./60.), Keller (49. PP1) bzw. Magosi (1.), Horvath (14. PP1), Kovacs (24.), Vas (26.), Banham (38. PP1), Sikorcin (55.)

Strafminuten: 4 bzw. 8



HC Orli Znojmo - Olimpija Ljubljana 3:5 (0:0,2:4,1:1)

Znojmo, 2.500, SR Fussi/Veit

Tore: Roznik (38. PP2), Planek (38. PP1), Seda (51.) bzw. McBride (25./52.), Ropret (29.), D`Alvise (29.), Coulombe (40. PP1)

Strafminuten: 6 bzw. 6 plus 10 Hocevar