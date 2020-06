Erste Bank Eishockey Liga

EC KAC - EC Red Bull Salzburg 5:2 (2:1,1:0,2:1)

Klagenfurter Stadthalle, 5.000 Zuschauer, SR Gebei/Kincses

Tore: Koch (13./PP), Pirmann (16.), Schellander (27.), Tenute (49.), S. Geier (58./empty net) bzw. Earl (13.), Raffl (52.)

Strafminuten: 4 bzw. 12 plus 10 Disziplinar Aubin

Endstand in der Serie 4:2.



Olimpija Ljubljana - Fehervar 4:3 (1:1,2:1,1:1)

Ljubljana, 4.800 Zuschauer, SR Berneker

Tore: Ograjensek (16.), Music (29./PP, 58./PP), McBride (36./Penalty) bzw. Vas (11., 30./SH), Pratt (47.)

Strafminuten: 2 bzw. 12.

Endstand in der Serie: 4:2.



Vienna Capitals - EHC Linz 4:2 (3:1,0:0,1:1)

Wien, Eissportzentrum Kagran, 6.400 Zuschauer, SR Kellner/Trilar

Tore: Ferland (12./PP, 19.), Ph. Lakos (17.), A. Lakos (57./PP). bzw. Baumgartner (16.), Veideman (50.)

Strafminuten: 13 plus 10 Minuten Gratton bzw. 23.

Stand in der Serie: 3:3