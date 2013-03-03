03/03/2013
Erste Bank Eishockey Liga
Villacher SV - Black Wings Linz 2:3 (1:1,0:1,1:1)
Villach, 4.500, SR Falkner/Kincses
Tore: Cole (10.), Unterluggauer (51./PP) bzw. R. Lukas (13.), Leahy (39., 50/PP)
Strafminuten: 12 bzw. 8. Stand: 1:3.
Znojmo - Vienna Capitals 0:7 (0:1,0:3,0:3)
Znojmo, 3.781, SR Dremelj/Trilar
Tore: Olsson (2.), Fortier (26., 40., 46./PP), Pinter (35.), Keller (49.), Woger (49.)
Strafminuten: 12 plus 10 Disziplinar Seda bzw. 12. Stand in der Serie: 1:3.
Graz 99ers – KAC 0:3 (0:1,0:2,0:0)
Graz, 4.050, SR Smetana/Veit
Tore: Koch (15./PP2), Herburger (23.), M. Geier (37.)
Strafminuten: 16 bzw. 10. Stand: 1:3.