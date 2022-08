Erfolge für Wiener Skispringerinnen beim Alpencup

Dass zwei junge Wienerinnen ausgerechnet im Skispringen erfolgreich sind, ist ungewöhnlich. So passierte es aber diese Woche im Alpencup. Die "Wiener Stadtadler", die Nachwuchs-Skispringer aus Wien kämpfen seit Jahren um eine Trainingsschanze in der Bundeshauptstadt. Denn fast jedes Wochenende müssen sie in die Steiermark oder nach Oberösterreich pilgern, wo die nächstgelegenen Schanzen sind. Mindestens 100 Kilometer müssen da jedesmal pro Strecke zurückgelegt werden.

Doch die Begeisterung wächst - die Stadtadler mehr als 200 Mitglieder in Wien und Niederösterreich - und die Leistung steigert sich. Zuletzt haben Sara Pokorny und Meghann Wadsak mit ihrer Leistung in Deutschland aufgezeigt: Bei der Women’s Summer Tour im Alpencup messen sich in Sachsen und Bayern innerhalb einer Woche die 58 größten weiblichen Nachwuchshoffnungen aus Deutschland, Slowenien, Italien, Frankreich, Liechtenstein, Tschechien, der Slowakei und Österreich. Die beiden Wienerinnen standen - bei starker Konkurrenz - am Ende sensationell auf dem Podest. Sara Pokorny (14) konnte bei den Schülerinnen sogar den Summertour-Gesamtsieg einspringen. Meghann Wadsak (15) wurde bei den Juniorinnen Gesamt-Dritte.