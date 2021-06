Erfolg im Doppelpack

Vielleicht sind es gerade die Gegensätze, die die Rodel-Brüder so erfolgreich machen. Denn nicht nur optisch, auch charakterlich unterscheiden sich Andreas (30) und Wolfgang (29). "Andi kann stundenlang überlegen, bevor er eine Entscheidung trifft. Ich bin dann oft der, der sagt: So, es ist genug, wir müssen es jetzt entscheiden", sagt Wolfgang Linger über seinen älteren Bruder, den Tüftler und Perfektionisten des Erfolgsduos. "Das stimmt. Wolfi ist eher der Ruhepol – wir ergänzen uns sehr gut", fügt Steuermann Andreas hinzu.



Bei all den Unterschieden sind sich die Doppelolympiasieger, nach denen in ihrer Heimatgemeinde Absam sogar ein Kreisverkehr (der "Linger-Kreisel") benannt wurde, aber in manchen Bereichen auch ähnlich.Beide sind trotz des Erfolgs am Boden geblieben und arbeiten fokussiert auf das nächste Ziel hin: Olympia 2014. Während andere im Freibad ausspannen, wird auch im Sommer am Arbeitsgerät getüftelt - auf der Suche nach der einen oder anderen Tausendstel.