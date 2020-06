Entwarnung bei Rotter, Salzburg um die Führung

Müde und gezeichnet sowie mit drei Punkten im Gepäck kehrten die Vienna Capitals von ihrer Tour nach Bozen und Linz zurück. Und mit der Hoffnung, dass nicht noch ein Spieler länger ausfällt: Stürmer Rafael Rotter, der nach einem brutalen Check des Linzers Franz das Spiel vorzeitig mit Kopfweh beenden musste, wird am Dienstag mit leichtem Training getestet. Sollte das positiv verlaufen und Rotter vor Freitag ins Mannschaftstraining zurückkehren, dann stünde am Freitag einem Einsatz in Salzburg nichts im Wege.

Die Salzburger könnten schon am Dienstag den Capitals die Tabellenführung abluchsen: Im Nachtragsspiel treffen die Bullen im Verfolgerduell auf die Graz 99ers. Die Steirer hatten am Sonntag in Znaim mit vier Gegentoren in den letzten 5:50 Minuten trotz einer 2:0-Führung noch 2:4 verloren. Salzburg gewann die letzten drei Spiele und ist schon seit 143 Minuten ohne Gegentor.

Nach fünf Niederlagen in Folge versucht der KAC in Znaim, einen weiteren Absturz zu verhindern. Die Klagenfurter, in der Tabelle nach dem 1:2 n.V. im Derby gegen den VSV nur noch Vorletzter, reisten bereits gestern nach Tschechien. Znaim ist mit sieben Siegen in Serie das derzeit beste Team der Liga.