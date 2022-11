Ende der Durststrecke: Eisschnellläuferin Herzog wieder am Podest

Vor knapp zwei Jahren, am 30. Januar 2021, war Vanessa Herzog zuletzt in einem Weltcuprennen am Podium gestanden. Diesmal verpasste sie in 37,48 ihren achten Weltcupsieg nur um 27 Hundertstelsekunden. "Ich musste mich nach der schwierigen Vorsaison wieder ran arbeiten und zumindest über 500 Meter sind auch Siege nun wieder in Reichweite", erklärte Herzog, die im Gesamtweltcup über 500 Meter nun auf Platz drei liegt.