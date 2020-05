EM-Gold für Flock bei Olympia-Generalprobe

Die Tirolerin Janine Flock hat bei der Olympia-Generalprobe EM-Gold im Skeleton geholt. Die 24-Jährige belegte beim Weltcupfinale in Königssee, das wegen Schneefalls in nur einem Lauf ausgetragen wurde, 0,44 Sekunden hinter der US-Amerikanerin Noelle Pikus-Pace Platz zwei und sicherte sich damit ihren ersten internationalen Titel. Bei der EM im Vorjahr in Igls hatte sie Bronze geholt.