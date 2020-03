Eisschnelllauf: Herzog schließt die Saison mit einem dritten Platz ab

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Sonntag in ihrem letzten Saisonrennen in Heerenveen über 500 m Weltcup-Rang drei belegt. Die Tirolerin war in 37,25 Sekunden um 6/100 schneller als bei ihrem Sieg am Vortag, die Russin Angelina Golikowa beeindruckte aber mit dem Bahnrekord von 37,02. Die Japanerin Nao Kodaira als bisherige Bahnrekord-Inhaberin wurde in 37,19 Zweite.

Herzog verbesserte sich damit aufgrund der beim Weltcup-Finale vergebenen doppelten Weltcup-Punkte im 500-m-Weltcup noch um eine Position auf Rang vier. Ihre Nachfolgerin als Titelträgerin ist Kodaira. Die Asiatin schloss mit 528 Punkten ab, Golikowa schnappte sich mit 504 Zählern vor ihrer Landsfrau Olga Fatkulina (474) Rang zwei. Herzog kam auf 436 Punkte. Die 24-Jährige hatte zu Saisonbeginn Boden verloren.