Claudia Pechsteins Traumziel ist Olympia 2018

Allein die Vorstellung, 2032 noch durch die Lüfte zu fliegen, lässt Gregor Schlierenzauer erschaudern. "Undenkbar, für mich jedenfalls", sagt der 24-Jährige Tiroler Skispringer.

Was für Schlierenzauer völlig undenkbar, ist für einen anderen die normalste Sache der Welt: Noriaki Kasai ist in diesem Sommer 42 geworden, als der Japaner 1989 seinen Jungfernflug im Weltcup machte, waren die meisten seiner heutigen Gegner noch nicht einmal geboren. Trotzdem sieht Kasai keinen Grund, am Boden zu bleiben. Wieso auch? Der rüstige Asiate mit dem schelmischen Dauergrinsen hat gerade seine erfolgreichste Saison hinter sich. Die zwei Olympiamedaillen von Sotschi und der Weltcupsieg am Kulm machen Kasai Lust auf mehr. "Ich will bis zu den Spielen 2018 weitermachen."

Auch Chris Horner macht keine Anstalten, leiserzutreten. Immerhin ist es erst ein Jahr her, dass der rüstige US-Radprofi die Vuelta gewonnen hat – im Alter von 41 Jahren und 327 Tagen . Nachdem er die Titelverteidigung bei der Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr wegen eines zu niedrigen Cortisol-Levels nicht in Angriff nehmen konnte, sucht Horner nun verzweifelt nach einem neuen Radteam, das den nun 43-Jährigen verpflichtet.