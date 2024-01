Eisschnelllauf-Ass Herzog holt auch über 1.000 Meter EM-Bronze

Klarer Aufwärtstrend

Es ist Herzogs sechste EM-Einzelmedaille. Neben 500-m-Gold 2018, -Silber 2020 und -Bronze 2024 hatte sie 2018 in Kolomna auch Silber über 1.000 m und Bronze im Massenstart geholt. Dazu kamen Gold und Bronze im Sprint-Vierkampf 2019 bzw. 2023. Europameisterschaften werden in geraden Jahren als Einzelstrecken-Bewerbe und in ungeraden als Mehrkampf ausgetragen. 2022 war die Wahl-Kärntnerin nicht am Start gewesen. Der doppelte Bronze-Coup - vor allem die 1.000er-Medaille - zeugt nach schwachem Saisonstart von einem klaren Aufwärtstrend.

Über 1.500 m der Männer hielt sich Gabriel Odor in 1:46,54 Min. als Zwölfer unter 20 Konkurrenten gut. "Es war ein gutes Rennen. Am Ende war es hauchdünn in Hinblick auf die Top Ten und selbst auf Rang sechs hat nicht so viel gefehlt", sagte der Tiroler. Es gewann der Norweger Peder Kongshaug in 1:44,25. Ignaz Gschwentner wurde über 500 m in 36,08 Sek. 18., es siegte der Niederländer Jenning de Boo in 34,48. Odor ist am Sonntag ebenso wie Anna Molnar noch im Massenstart im Einsatz.