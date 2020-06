Eismeister vor der Reifeprüfung

Besser geht’s nicht. Für Ligasponsor Erste Bank, weil alle fünf Nationen im Viertelfinale vertreten sind; für die Fans, weil mit Meister Salzburg gegen Vizemeister KAC und Linz gegen Capitals zwei brisante Duelle in der ersten Play-off-Runde stattfinden und für die Statistiker, weil die heurige Saison wieder alle Rekorde sprengen wird.



Die Zuschauer-Bestmarke von 1.098.846 wird mit Sicherheit überboten. Fernseh-Partner ServusTV überträgt in gewohnt hoher Qualität die beiden österreichischen Duelle in jeder Runde in Konferenzschaltung. Gespielt wird ab sofort Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Wer als Erster vier Siege hat, ist im Semifinale. Bislang gingen 43 Prozent der Spiele mit nur einem Tor Differenz aus.