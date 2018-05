Großer Ärger nach den Dummheiten gegen Frankreich

Wie dieses negative Resultat auf die Mannschaft vor dem Entscheidungsspiel gegen Weißrussland (Samstag, 16.15) wirkt? Der Teamchef fordert: „So ist es im Sport für Spieler und Trainer. Die WM ist kein Kindergeburtstag, sondern eine Veranstaltung für Männer. Jetzt muss man aufstehen. Wer das nicht kann, soll zu Hause bleiben.“

Die Weißrussen haben nach dem 0:3 am Samstagabend noch immer null Punkte. Das heißt: Sollte Österreich überraschend nach 60 Minuten gewinnen, dann wäre der Klassenerhalt fixiert, weil die Weißrussen in der letzten Runde (am Dienstag gegen die Slowakei) Österreich (am Montag gegen Tschechien) nicht mehr überholen könnte.