Nach dem Test in Wien: NHL-Superstar Crosby verstärkt Kanada

Eishockey-Star Sidney Crosby nimmt erstmals seit zehn Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teil. Der 37 Jahre alte Stürmer wird die kanadische Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) anführen. Das gaben die Pittsburgh Penguins, Crosbys Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, am Sonntagabend kurz nach dem Testspiel der Kanadier in Wien bekannt.