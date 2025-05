7.000 Fans machten den WM-Test gegen Kanada zum Eishockey-Fest

Die Schlangen vor den Toren der Steffl-Arena waren an diesem Sonntag besonders lang. Die Heimstätte der Vienna Capitals war auch bis auf den letzten Platz ausverkauft. Niemand geringerer als die beste Eishockey-Nation der Welt kam nach Kagran, um dem österreichischen Nationalteam den letzten Testgegner vor der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft in Stockholm zu spielen.

Die 7.000 Zuschauer bekamen trotz der hohen Temperaturen in der Halle auch ein echtes Spektakel zu sehen. Das lag nicht nur an der mit 15 NHL-Stars gespickten kanadischen Mannschaft, sondern auch am Niveau der Österreicher, die speziell zu Beginn das Spiel gegen den 28-maligen Weltmeister offen gestalten konnten.