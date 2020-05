Kampf der Giganten: Jagr vs. Crosby

Und wieder einmal war es der Älteste, der jüngst den Unterschied machte: Jaromir Jagr.

Der 43-jährige Tscheche, der für seine zehnte WM einen Rücktritt vom Rücktritt vollzog, sorgte am Donnerstagabend dafür, dass die WM-Gastgeber weiter vom Titel träumen dürfen.

Im Viertelfinale gegen Finnland begeisterte er die 17.383 Fans in der ausverkauften O2-Arena in Prag. Zwei Tore schoss er selbst, darunter den vorentscheidenden Treffer vier Minuten vor Schluss, einen weiteren bereitete er vor. Sechs Tore sind es nun bereits, die der Altstar auf seinem WM-Konto 2015 stehen hat. Nach dem 5:3-Sieg gegen Finnland wartet bereits am Samstag (15.15 Uhr, live ORF Sport+) der nächste Kraftakt: das Halbfinal-Duell mit Favorit Kanada.

Um das zweite Finalticket kommt es am Sonntag zum Kampf zwischen Titelverteidiger Russland und der USA. Doch selbst der Klassiker unter den Eishockey-Duellen steht im Schatten des Kampfs der Giganten:

Jagr gegen Crosby.