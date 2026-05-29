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Wintersport

Kanada fertigte USA ab, Schweiz besiegt Angstgegner Schweden

Finnland und das Sensationsteam Norwegen spielen ebenfalls um den Finaleinzug bei der Eishockey-WM in der Schweiz.
29.05.2026, 07:24

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Schweiz besiegte Schweden

Topfavorit Kanada hat mit einem glatten Sieg gegen die USA im Eishockey-WM-Viertelfinale Revanche für das verlorene Olympiafinale genommen. Die Kanadier fertigten den Titelverteidiger 4:0 ab. Gastgeber Schweiz bezwang Schweden 3:1, womit der Traum der Eidgenossen vom ersten Gold lebt. Im Halbfinale wartet das Sensationsteam Norwegen, das nach einem 2:0 gegen Lettland erstmals unter den Top 4 steht. Kanada trifft auf Finnland, der Weltmeister von 2022 besiegte Tschechien 4:1.

Ende Februar im Finale der Winterspiele in Italien hatten die USA die Kanadier noch mit 2:1 nach Verlängerung besiegt. Damals traten beide Teams aber in völlig anderer Besetzung an. Bei der Neuauflage traf Jungstar Macklin Celebrini mit seinem sechsten Turniertor zum 1:0 (19.). Der zweite Treffer gelang Dylan Holloway (30.). In der vorletzten Minute erhöhten Connor Brown und Altmeister Sidney Crosby für den Rekordweltmeister jeweils per Empty-Net-Tor noch auf 4:0.

Die in der Vorrunde makellosen Schweizer gerieten gegen ihren Angstgegner Schweden in Rückstand, Linus Karlsson (7.) traf für den zehnfachen Weltmeister. Nach einer überstandenen Fünf-Minuten-Unterzahl besorgte Roman Josi (14.) das 1:1. Im zweiten Drittel leistete der Schweizer Kapitän die Vorarbeit zur Führung von Denis Malgin (33.). Dreieinhalb Minuten später stellte Calvin Thürkauf für den Vizeweltmeister der vergangenen beiden Jahre im Powerplay auf 3:1. Den Schweden gelang hingegen trotz mehrerer Großchancen kein weiterer Treffer mehr.

Agenturen, peka  | 

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