Nur ein starkes Drittel reicht nicht: Österreich unterliegt Deutschland
Die erste und wohl auch größte Chance auf den Viertelfinaleinzug bei der WM hat Österreich ausgelassen. Das Team von Roger Bader verlor das Duell mit Deutschland 2:6 und müsste schon gegen Finnland (Sonntag, 20.20 ORF Sport+) oder gegen die USA am Dienstag gewinnen, um es am Ende in die Top-4 der Gruppe A in Zürich zu schaffen. Wahrscheinlicher ist jetzt eher, dass Lettland und die USA an Österreich vorbeiziehen. Doch wer weiß: Dieses A-Team hat schon solche Überraschungen geliefert.
Für das deutsche Team kam schon vor dem Spiel am Samstag die Hiobsbotschaft. Weil Lettland das Team USA mit 4:2 besiegte, sanken die Chancen auf eine Viertelfinalteilnahme schon gehörig. Denn auch das direkte Duell mit den Letten hatten die Deutschen verloren.
Die Österreicher hatten in den ersten 20 Minuten gegen Deutschland die klar besseren Chancen und erwischten den Gegner mehrmals am falschen Fuß. Im ersten Powerplay hatten Zwerger und Rohrer (11.) gute Möglichkeiten. Wenig später legte Schneider den Puck perfekt ab für Nissner, der am Ellbogen von NHL-Goalie Grubauer scheiterte (16.). Auch Schneider und Biber (19.) tauchten alleine vor dem deutschen Goalie auf. Österreich hätte mit zwei, drei Toren Differenz führen müssen.
Den Bann brach die vierte Angriffsformation der Österreicher: Thaler überlief auf der linken Seite alle Gegner, seinen Pass in die Mitte lenkte Wallner zum 1:0 ab (23.). Die Freude dauerte nicht lange, da im nächsten Angriff Boston-Stürmer Reichel zum 1:1 traf (24.).
Die Deutschen kamen im Laufe des zweiten Drittels besser ins Spiel und schafften es, läuferisch und spielerisch Druck auszuüben. Und so war der zweite Treffer nur eine Frage der Zeit: Samanski von den Edmonton Oilers wurde am langen Eck freigespielt und traf zum 2:1 (34.). Jetzt brachte Österreich kaum eine Aktion zustande und war nur noch am Verteidigen. Mit dem 1:2 war Österreich nach 40 Minuten sehr gut bedient.
Österreich geriet auf die schiefe Ebene
Obwohl die Österreicher wieder gut in das Schlussdrittel starteten, machten die Deutschen auch das dritte Tor. Nach einer überflüssigen Strafe gegen Rohrer traf Reichel im Powerplay genau ins Kreuzeck zum 3:1 für Deutschland (46.). Beim 1:4 durch Wiederer fälschte Maier den Puck ins Tor ab (49.). Nach dem 2:4 durch Rohrer (49.) verhinderte eine fast gleichzeitige Vier-Minuten-Strafe gegen Schneider und eine Strafe gegen Nickl die Aufholjagd, Reichel erhöhte mit seinem dritten Treffer auf 5:2 (52.). Das 2:6 durch Ehl fiel ins bereits leere Österreicher-Tor.
Kapitän Peter Schneider sagte: "Bei uns haben sich leider ein paar Fehler eingeschlichen, das haben sie sehr gut ausgenützt. Auch meine Strafe muss ich vermeiden. Es war keine Absicht, aber unglücklich."
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