Nur ein starkes Drittel reicht nicht: Österreich unterliegt Deutschland

Die erste und wohl auch größte Chance auf den Viertelfinaleinzug bei der WM hat Österreich ausgelassen. Das Team von Roger Bader verlor das Duell mit Deutschland 2:6 und müsste schon gegen Finnland (Sonntag, 20.20 ORF Sport+) oder gegen die USA am Dienstag gewinnen, um es am Ende in die Top-4 der Gruppe A in Zürich zu schaffen. Wahrscheinlicher ist jetzt eher, dass Lettland und die USA an Österreich vorbeiziehen. Doch wer weiß: Dieses A-Team hat schon solche Überraschungen geliefert.

Für das deutsche Team kam schon vor dem Spiel am Samstag die Hiobsbotschaft. Weil Lettland das Team USA mit 4:2 besiegte, sanken die Chancen auf eine Viertelfinalteilnahme schon gehörig. Denn auch das direkte Duell mit den Letten hatten die Deutschen verloren.

Die Österreicher hatten in den ersten 20 Minuten gegen Deutschland die klar besseren Chancen und erwischten den Gegner mehrmals am falschen Fuß. Im ersten Powerplay hatten Zwerger und Rohrer (11.) gute Möglichkeiten. Wenig später legte Schneider den Puck perfekt ab für Nissner, der am Ellbogen von NHL-Goalie Grubauer scheiterte (16.). Auch Schneider und Biber (19.) tauchten alleine vor dem deutschen Goalie auf. Österreich hätte mit zwei, drei Toren Differenz führen müssen.