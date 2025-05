Österreich gegen Lettland, das Endspiel um das Viertelfinale

Es ist eine historische Chance, die sich Österreichs Eishockeyteam am Dienstag bietet. Im letzten Vorrundenspiel der WM in Stockholm kann das Team von Roger Bader im direkten Duell mit Lettland (12.20, ORF 1) erstmals seit 1994 den Einzug ins Viertelfinale schaffen.

Was würde das Viertelfinale finanziell bedeuten?

Der Weltverband IIHF erhöhte die Gesamtprämien von 7,3 Millionen Dollar auf etwas mehr als 8 Millionen. Der Einzug ins Viertelfinale wird mit circa 600.000 Dollar belohnt. Für die Gruppenplätze 5 und 6 gibt es circa 200.000 Dollar.

Wann und wo findet das Viertelfinale statt?

Es spielt normalerweise immer der Erste einer Gruppe gegen den Vierten der anderen und der Zweite gegen den Dritten. Die Top 2 bleiben am Ort ihrer Vorrundengruppe. Österreich kann nur noch Vierter der Gruppe A werden und würde am Donnerstag gegen den Ersten der Gruppe B in Herning spielen. Sollte aber Schweden die Gruppe A gewinnen und Dänemark Vierter der Gruppe B werden, dann wird das Viertelfinale innerhalb der Gruppen gespielt, damit kein Veranstalter in den anderen Spielort reisen muss.