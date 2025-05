Nach dem 5:2 gegen Frankreich: "Jetzt wollen wir den dritten Sieg"

Sollte dieses Ziel mit drei Punkten am Sonntag gegen Slowenien erreicht werden, dann hat Österreich am Dienstag im Duell mit Lettland sogar noch Chancen auf das Viertelfinale.

NHL-Stürmer Marco Kasper, der am Freitag einen enorm starken Auftritt hatte und bereits bei vier Turniertoren liegt, dachte schnell an die weiteren Aufgaben: "Ein paar Sachen wie die Disziplin müssen wir noch verbessern. Gebessert haben wir uns im Vergleich zum Sieg gegen die Slowakei, was das Spiel in Führung anbelangt. Da müssen wir einfach weiter nach vorne spielen und uns nicht hinten reindrängen lassen."