Sieg gegen Frankreich: Österreichs Eishockeyteam vor Klassenerhalt

Österreichs Eishockeyteam wird auch 2026 in der Schweiz bei der Weltmeisterschaft der 16 besten Nationen mitspielen. Am Freitag setzte sich das Team gegen Frankreich mit 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) durch und hat in der Gruppe A nun fünf Punkte, die heuer wohl für den Klassenerhalt reichen werden. Somit hat Österreich am Sonntag gegen Slowenien und am Dienstag gegen Lettland mit zwei Siegen sogar noch Viertelfinalchancen.

Der Erfolg gegen Frankreich war der erste bei einer WM seit dem 6:0 2004 in Prag. Danach gingen alle vier Aufeinandertreffen bei Weltmeisterschaften verloren. Keiner im österreichischen Team hat also bis Freitag einen WM-Sieg gegen die Franzosen feiern dürfen.