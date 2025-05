Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft ist das Sensationsteam bei dieser WM in Schweden und Dänemark. Mit dem souveränen 6:1-Erfolg gegen Lettland zogen die Österreicher erstmals seit drei Jahrzehnten wieder in ein WM-Viertelfinale ein.

Dort wartet am Donnerstag in Herning (16.20 Uhr) mit der Schweiz das Heimatland von Teamchef Roger Bader . Kaum ein Team dürfte der 60-jährige Erfolgscoach der Österreicher besser kennen als die starken Eidgenossen.

Das Tiroler Unternehmen AST Eis- und Solartechnik GmbH mit Sitz in Höfen im Außerfern ist dafür verantwortlich, dass in der Jyske Bank Boxen Arena Eishockey gespielt werden kann.

Das Tiroler Unternehmen AST Eis- und Solartechnik GmbH mit Sitz in Höfen im Außerfern ist dafür verantwortlich, dass in der Jyske Bank Boxen Arena Eishockey gespielt werden kann.

Auch sonst genießt das österreichische Team im Viertelfinale "Heimvorteil": Denn in Herning in Dänemark wird auf österreichischem Eis gespielt.