Die WM-Sensation: Österreich nach 6:1 gegen Lettland im Viertelfinale

Die Sensation ist perfekt: Österreichs Eishockey-Herren gehören zu den besten acht Mannschaften der Welt. Das Team von Roger Bader setzte sich am Dienstag bei der WM in Stockholm im direkten Duell um einen Viertelfinalplatz gegen Lettland mit 6:1 durch und trifft am Donnerstag auf den Sieger der Gruppe B.

Der erstmalige Einzug ins Viertelfinale seit 1994 bringt dem österreichischen Verband eine Prämie von circa 600.000 Dollar.

Zum zweiten Mal in Folge eröffnete sich für Österreich im letzten Spiel der Vorrunde die große Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Im Vorjahr wurde diese wegen des 2:4 gegen Absteiger Großbritannien nicht genützt. Heuer war der Gegner mit Lettland, WM-Dritter von 2023, ungleich stärker.