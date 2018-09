VSV entschuldigt sich bei Zagreb-Spielern wegen Rassismus

Bei der Heim-Premiere des Villacher SV in der neuen EBEL-Saison ist es am Sonntag im Zuge des 3:2-Erfolges über Medvescak Zagreb zu rassistischen Handlungen gekommen. Der VSV verurteilte am Dienstag in einer Aussendung diese Vorkommnisse gegen die Zagreb-Spieler Greg Mauldin und Jordan Samuels-Thomas.

Die Vorstände des EC VSV hielten fest, "dass jede Form von Diskriminierung nicht toleriert wird und der EC Panaceo VSV hinter den Integritäts- und Diversitäts-Regeln der Erste Bank Eishockey Liga steht und diese unterstützt. Sollte es möglich sein die betreffenden Personen ausfindig zu machen, werden unverzüglich Konsequenzen gezogen, die bis zu Hallenverboten gegen Beschuldigte reichen können." Ab sofort werde man bei allen Spielen in der Stadthalle Villach besonderes Augenmerk auf dieses Thema legen.

Zudem entschuldigte sich die Vereinsführung im Namen des gesamten Klubs bei den zwei betroffenen Spielern.