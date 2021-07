KAC ist Team der Stunde in der EBEL

Red Bull Salzburg geht als Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in die zweiwöchige Länderspielpause. Die Bullen besiegten die Graz 99ers 3:0 und liegen sechs Zähler vor den zweitplatzierten Black Wings Linz, die in Klagenfurt einem starken KAC 3:6 unterlagen. Die Kärntner feierten dank eines furiosen Mitteldrittels den vierten Sieg in Folge und übernahmen Rang drei.

Der VSV musste sich beim Letzten Olimpija Ljubljana 1:4 geschlagen geben, Innsbruck unterlag in Fehervar 1:2. Die 19. Runde geht am 13. November ins Szene. Von 5. bis 7. November bestreitet Österreichs (stark verjüngtes) Eishockey-Nationalteam im Rahmen der Euro Ice Hockey Challenge in Polen Ländervergleiche gegen den Gastgeber, Südkorea und Slowenien.