Bei den neuen Capitals lodert schon zum Trainingsstart das Feuer

Wenn die Stimmung Einfluss auf den späteren Saisonverlauf haben sollte, dann werden die Vienna Capitals 2025/2026 erfolgreich sein. Trotz Sommertemperaturen und dem nahen Badeparadies an der nahen Alten sowie Neuen Donau kamen 700 Fans zum ersten Training der Capitals. Die Spieler wurden lautstark und mit viel Pyrotechnik empfangen.

14 neue Capitals hat Headcoach Gerry Fleming zu integrieren. An der Motivation der Spieler wird es nicht scheitern. Bei den Fitnesstests wurden außergewöhnliche Ergebnisse erbracht, ein junger Wiener habe sogar einen Rekord gebrochen. „Wir haben einige Ideen gehabt, die wir ihnen im Sommer mitgegeben haben. Es haben alle gut mitgezogen“, sagt Sportchef Christian Dolezal. Bei der Zusammenstellung des Kaders achtete er darauf: „Wir wollten eine gewisse Körpergröße, sowie Spieler, die gut mit dem Puck umgehen können und eine gewisse technische Finesse reinbringen.“

Trainer Fleming will das Spiel intensivieren. „Wir haben im Sommer viel geforscht. Wir haben gesehen, dass Teams, die innerhalb von drei, vier Sekunden den Puck nach vorne bringen, wesentlich mehr Offensive erzeugen als andere Teams.“ Die „schnelle Transition“ wird wohl ein großer Faktor in der sechswöchigen Vorbereitungszeit werden.