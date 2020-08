Eishockey: Vienna Capitals halten Loney und Vause

Die Vienna Capitals haben am Montag einen ersten Grundkader für die kommende Saison in der ICE-Hockey-Liga bekanntgegeben. Darunter finden sich neun Österreicher und die zwei Legionäre Taylor Vause und Ty Loney. Letzterer war mit 22 Toren und 38 Assists in der vergangenen Saison fünftbester Liga-Scorer. Im, Tor wird neben Bernhard Starkbaum auch Talent Max Zimmermann stehen. Mit dabei sind auch weiterhin Kapitän Mario Fischer und Publikumsliebling Rafael Rotter.

Der vorläufige Grundkader der Capitals

Torhüter: Bernhard Starkbaum (AUT), Max Zimmermann (AUT)

Abwehr: Mario Fischer (AUT), Dominic Hackl (AUT). Lukas Piff (AUT)

Angriff: Fabio Artner (AUT), Niki Hartl (AUT), Patrik Kittinger (AUT), Ty Loney (USA), Rafael Rotter (AUT), Taylor Vause (CAN)