Zu heiß am Eis: Spiel der Vienna Capitals zur Sicherheit abgebrochen

Eishockey im August ist schon lange nicht mehr unüblich. In der Sportstadt Wien wird es aber doch zum Problem: Am Donnerstag musste ein Testspiel der Vienna Capitals in Kagran nach 40 Minuten abgebrochen werden, weil die Kühlung mit den hohen Temperaturen nicht mehr mitkam.

"Wie die anwesenden Fans bestätigen können, es ist hier richtig heiß. Bei 26 Grad auf der Eisfläche kann auch die beste Eiskühlung der Welt nicht mehr mithalten. Das Spiel wurde aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet. Dennoch macht der heutige Abend Lust auf mehr", schrieb der Klub in sozialen Netzwerken.

Die Partie gegen den tschechischen Klub Kometa Brünn wurde demnach vorzeitig beendet.