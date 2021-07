Vanek-Assist bei 2:0-Sieg

Mit einem Assist zum 1:0 in der 3. Minute durch Charlie Coyle hat sich Thomas Vanek am Donnerstag in der NHL beim 2:0-Heimsieg der Minnesota Wild über die Arizona Coyotes in die Punkteliste eingetragen. Es war im fünften Spiel der zweite Assist für den Steirer. Der Held im Dress der Gastgeber war Goalie Darcy Kuemper mit 26 Saves, der sein drittes Shutout in vier Einsätzen geholt hat.

Das am Mittwoch abgesagte Spiel zwischen den Ottawa Senators und den Toronto Maple Leafs ist für 9. November neu angesetzt worden. Das Match war aufgrund der Schießereien im Regierungsviertel der kanadischen Hauptstadt, bei denen am Mittwoch ein Soldat sowie der Attentäter ums Leben kamen, abgesetzt worden.