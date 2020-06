Tom Pokel kehrt mit seinen Capitals nach Bozen zurück

Immer wieder holte sich Tom Pokel beim Training einen seiner Leistungsträger an die Seite und redete auf ihn ein. Der Coach weiß, wer die Capitals aus dem Tief holen muss.

Pokel wird darauf setzen, dass alle seine Spieler so motiviert sind, wie er. Denn am Freitag gastieren die Wiener in Bozen, wo Pokel im April sensationell Meister geworden war. Zuletzt haben die Wiener drei Liga-Spiele verloren, sind aber immer noch Tabellenführer. Nach dem Aus in der Champions League ortete Pokel ein mentales Problem: "Das haben wir in dieser Woche angesprochen, ich glaube auch, dass das den Jungs bewusst wurde." Wie ernst es Pokel meint, beweist auch, dass er auf eine Anreise am Donnerstag bestand: "Reist man am Matchtag an, dann kann niemand erwarten, dass die Mannschaft eine Top-Leistung bringt."

Bei den Wienern erhielt Testspieler MacArthur einen Vertrag bis zum Saisonende, Jessiman (Leistungsgründe) und Gratton (verletzt) werden nicht angemeldet.

In Villach ruhen die Hoffnungen auf einen Erfolg gegen Salzburg wieder auf dem Kanadier Darren Haydar, der in zwölf Spielen zehn Tore erzielte.