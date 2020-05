Spektakulärer TV-Vertrag für die NHL

Ein Jahr nach dem Tarifstreit in der besten Liga der Welt sorgt ein neuer TV-Vertrag für einen Meilenstein im Eishockey: Die NHL einigte sich in den letzten Tagen auf einen Zwölfjahresvertrag mit Rogers Communications, der der Liga 3,67 Milliarden Euro bringen wird. Der Vertrag ist der größte seiner Art in der Geschichte der NHL.

Damit kann Rogers ab der Saison 2014/2015 alle Spiele, inklusive Play-offs und Stanley-Cup-Finale, auf allen Plattformen und in allen Sprachen übertragen. „Wir von der NHL sind extrem begeistert über die Kraft und das Potenzial dieser neuen bahnbrechenden Partnerschaft“, sagte Liga-Vorsitzender Gary Betmann.

Unterdessen haben die Philadelphia Flyers am Montag ohne Michael Raffl bei den Florida Panthers 1:3 verloren. Das Team des weiterhin auf der Tribüne sitzenden Villachers bezog im 23. NHL-Saisonspiel die elfte Niederlage. Im Spitzenspiel setzten sich die Boston Bruins gegen die Pittsburgh Penguins 4:3 nach Verlängerung durch. Penguins-Star Sidney Crosby brachte sein Team mit einem Tor 0,3 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung.