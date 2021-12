Eishockey: Salzburg baut die Tabellenführung aus

Den Ungarn gelang zwar das 1:5, das war aber nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Im Schlussabschnitt machten Dominique Heinrich (41./PP) und Schneider mit seinen Treffern Nummer zwei (45.) und drei (56.) den Kantersieg perfekt.

Der Club aus Szekesfehervar bleibt ein gern gesehener Gegner, da auch das dritte direkte Duell mit einem Salzburg-Sieg endete. Für die Ungarn war es die zweite klare Niederlage am Stück nach dem 3:7 bei den Pustertal Wölfen am Freitag. Die wiederum unterlagen Znojmo am Samstag zu Hause mit 2:4.