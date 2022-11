Eishockey: Rossi bei Minnesota-Sieg mit erstem NHL-Assist

Marco Rossi hat am Dienstag seinen ersten Scorerpunkt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verbucht. Der 21-j├Ąhrige Vorarlberger bereitete beim 4:1-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Montreal Canadiens das 3:0 von Kirill Kaprisow (35.) vor, als er den Puck aus der Luft zum russischen St├╝rmerstar bugsierte.

Das Tor wurde erst nach Video-Studium wegen m├Âglichem hohen Stock gegeben. "Ich habe nur gebetet (dass es kein hoher Stock war)", sagte Rossi nach seinem elften NHL-Match, dem neunten in dieser Saison. "In den ersten acht Spielen hatte ich keine Punkte, also denkst du vielleicht manchmal zu viel dar├╝ber nach. Als St├╝rmer ist es nat├╝rlich irgendwie frustrierend, wenn du keine Punkte machst. F├╝r mich war es wichtig, einfach weiterzumachen, weil ich wusste, dass es fr├╝her oder sp├Ąter kommen wird. Also ja, ich bin wirklich froh, diesen ersten Punkt zu haben", erkl├Ąrte der Center, der auf 13:48 Minuten Einsatzzeit kam.