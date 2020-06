NHL-Siege für Raffl und Vanek

Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Washington Capitals mit 3:2 besiegt. Philadelphia ging durch zwei Powerplay-Tore von Claude Giroux (5.) und Wayne Simmonds (22.) in Führung, Washington gelang aber im Mitteldrittel der Gleichstand. Michael Del Zotto schoss die Flyers in der 56. Minute zum Sieg.

Minnesota Wild hat ebenfalls einen Sieg eingefahren. Thomas Vanek und sein Team schlugen die Dallas Stars zu Hause mit 6:2. Der österreichische Stürmer blieb dabei ohne Scorerpunkte. Die New York Islanders mit Stürmer Michael Grabner fuhren hingegen eine 0:4-Heimniederlage gegen die Vancouver Canucks ein.