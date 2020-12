Österreichs U20 holte sich gegen die Schweiz Selbstvertrauen

Mit nur einem Testspiel geht Österreichs Unter-20-Eishockeyteam in die A-Weltmeisterschaft der besten zehn Nationen in Edmonton. In der Nacht auf Mittwoch verloren die Österreicher das Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz knapp mit 2:3 (0:1,1:1,1:1), gewannen dabei aber viel Selbstvertrauen.

Headcoach Roger Bader sagte nach der Partie gegen seine Landsleute: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir konnten das Tempo mitgehen. Das war bereits eine wichtige Erkenntnis vor dem WM-Start.“ Auch Chancen auf mehr als eine knappe Niederlage waren da. „Leider haben wir unsere Powerplay-Möglichkeiten nicht genutzt. Es hätte daher auch anders ausgehen können. Es war ein guter Auftakt, aber natürlich gibt es noch etwas zu verbessern. Dass wir mit der Schweiz auf Augenhöhe waren, war schon ein Ausrufezeichen unserer Mannschaft.“

Am 25. Dezember beginnt die Weltmeisterschaft im Rogers Place der Edmonton Oilers. Österreich steigt in der Nacht auf 27. Dezember mit dem Spiel gegen die USA in dieses Turnier ein. Die USA besiegte im Test Finnland 3:2. Österreichs Partien gegen Schweden (MEZ 29. Dezember, 0 Uhr) und Tschechien (MEZ: 31. Dezember, 20 Uhr) werden von ORF Sport+ übertragen.