Österreich verliert letzten Test vor Sotschi

Im Gegensatz zu Weltmeisterschaften, zu denen der Verband selber die Ausrüstung transportieren muss, trägt dieses Mal das Olympische Komitee die Hauptkosten. Mitverantwortlich für den Transport ist Verbandspressesprecher Florian Russmann, der vor dem Abflug eine kurze Nacht hatte. Denn nach dem Spielschluss gegen Dänemark am Dienstag gegen 22.45 Uhr musste das Einpacken schnell gehen. Am Mittwoch, 7.30 Uhr, geht es mit dem Bus und einem Transporter zum Flughafen, wo die 1,5 Tonnen am VIP-Schalter eingecheckt werden. Die 2186 Kilo schwere Mannschaft hebt um 11 Uhr ab. Die Spieler reisen wie alle 130 österreichischen Sportler und die 196 Betreuer in einer der 16 Charter-Maschinen nach Sotschi, die von den Austrian Airlines zur Verfügung gestellt werden. Dank des Direktfluges dauert die Anreise nur drei Stunden. Ob die Einreise in Russland auch schnell gehen wird, ist eine andere Frage: Am Mittwoch und Donnerstag kommt ein Großteil der Teilnehmer nach Russland.