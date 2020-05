Österreich testet für die WM in Helsinki

Für Österreichs Eishockey-Team beginnt am Mittwoch die heiße Phase der Vorbereitung auf die WM in Helsinki (ab 4. Mai). Beim Trainingslager in Maribor sind auch 16 Spieler der Finalisten KAC und Capitals dabei. Große Überraschungen im Kader wird es nicht mehr geben. Hinzukommen wird Oliver Setzinger, der Dienstag mit Lausanne in der Schweizer Relegation gegen Langnau erstmals seit seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss wieder spielen wird.

Aus der NHL dürfte auch noch Verstärkung kommen: Michael Grabner liegt derzeit auf einem Play-off-Platz, fünf der letzten sechs Spiele müssen er und seine Islanders allerdings auswärts bestreiten. In der letzten Runde kommt es zum Österreicher-Duell mit Thomas Vanek in Buffalo. Der Steirer glänzte beim 3:1-Erfolg gegen Tampa Bay mit einem Traum-Assist zum 1:0 durch Ennis. Buffalo hat fünf Runden vor Schluss vier Punkte Rückstand auf einen Play-off-Platz, aber noch drei Heimspiele. Vanek versicherte inzwischen Teamchef Manny Viveiros im Falle eines Scheiterns, dass er gerne zum Nationalteam komme.

In Maribor testet Österreich am Freitag und Samstag gegen Slowenien. Am 26. April kommt es zur Revanche in Wien. In der Schultz-Halle gibt es für Österreichs Fans die einzige Möglichkeit, das Team vor der WM zu sehen.