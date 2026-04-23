Wintersport

Ein Teenager sorgte für Österreichs einzigen Treffer gegen Tschechien

Der 18-jährige Wiener Leon Kolarik traf in seinem ersten Länderspiel beim 1:5 gegen Tschechien.
Peter Karlik
23.04.2026, 21:05

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Kolarik durfte sich freuen

Noch ohne die Grazer Teamspieler und diverse Legionäre verlor Österreich am Donnerstag den Test gegen Tschechien mit 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Die Tschechen, die zuletzt Deutschland zwei Mal klar besiegten, kamen mit beinahe ihrem halben WM-Team nach Wien.

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Im ersten Drittel bestimmte der siebenfache Weltmeister das Tempo nach Belieben, die Österreicher machten zu viele Fehler. Erst fälschte Spacek zum 1:0 ab (5.), dann vollendete Kubalik nach einer perfekten Kombination über das gesamte Spielfeld durch die Beine eines Österreichers ins Kreuzeck (8.).

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Die Österreicher kamen erst nach der ersten Pause auf, mit mehr Tempo bekamen sie auch mehr Spielanteile. Nach dem 0:3 durch Tomasek (31.) sorgte der 18-jährige Wiener Leon Kolarik mit dem 1:3 (32.) in seinem ersten Länderspiel für ein perfektes Debüt. Kolarik spielt in der Ontario Hockey League für Peterborough und könnte heuer in den NHL-Draft gehen. Am Ende traf Tschechien noch zwei Mal zum 5:1-Endstand.

Bereits am Donnerstag um 17 Uhr treffen die Teams in Jihlava aufeinander.

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