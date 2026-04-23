Ein Teenager sorgte für Österreichs einzigen Treffer gegen Tschechien

Noch ohne die Grazer Teamspieler und diverse Legionäre verlor Österreich am Donnerstag den Test gegen Tschechien mit 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Die Tschechen, die zuletzt Deutschland zwei Mal klar besiegten, kamen mit beinahe ihrem halben WM-Team nach Wien.

Im ersten Drittel bestimmte der siebenfache Weltmeister das Tempo nach Belieben, die Österreicher machten zu viele Fehler. Erst fälschte Spacek zum 1:0 ab (5.), dann vollendete Kubalik nach einer perfekten Kombination über das gesamte Spielfeld durch die Beine eines Österreichers ins Kreuzeck (8.).

Die Österreicher kamen erst nach der ersten Pause auf, mit mehr Tempo bekamen sie auch mehr Spielanteile. Nach dem 0:3 durch Tomasek (31.) sorgte der 18-jährige Wiener Leon Kolarik mit dem 1:3 (32.) in seinem ersten Länderspiel für ein perfektes Debüt. Kolarik spielt in der Ontario Hockey League für Peterborough und könnte heuer in den NHL-Draft gehen. Am Ende traf Tschechien noch zwei Mal zum 5:1-Endstand.

Bereits am Donnerstag um 17 Uhr treffen die Teams in Jihlava aufeinander.