Vor der Generalversammlung: Unmut in der Eishockey-Familie

Rang acht bei der WM in Schweden und Dänemark war für Österreichs Herren ein historisches Ergebnis. Nicht nur der erste Viertelfinaleinzug seit 31 Jahren, sondern auch die Art und Weise, wie das Team aufgetreten ist, sorgte international für Aufsehen.

Viel Beachtung wird am Samstag auch die Generalversammlung des Österreichischen Eishockeyverbandes bekommen. Denn der Unmut vieler Mitglieder ist groß. Während sonst oft nur ein paar Dutzend Mitglieder die Versammlungen besuchen, ist diesmal das Interesse in Linz sehr groß. Wie der KURIER in Erfahrung brachte, werden alle Klubs der ICE Hockey League mit zumindest einem Vertreter anwesend sein und von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Da die Profi-Vereine je fünf Stimmen haben, kann dies bei einem geschlossenen Stimmverhalten entscheidend werden.