2:2 nach 4 Spielen: Die Hurricanes gleichen in der Finalserie aus
Der Kampf um den begehrten Stanley Cup ist in dieser Saison an Spannung nicht zu überbieten. Nach vier Duellen zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights steht es in der NHL-Finalserie (best of seven) 2:2.
Die Hurricanes zogen mit einem 5:3-Auswärtssieg in der Serie gleich. Für die Entscheidung sorgte ein Treffer ins leere Tor 55 Sekunden vor Schluss.
In der Nacht auf Freitag findet das nächste Aufeinandertreffen der Teams statt. Die Golden Knights wollen den zweiten Titel binnen vier Jahren gewinnen. In den neun Jahren seit dem NHL-Debüt steht die Franchise aus der US-Glücksspielmetropole sogar schon zum dritten Mal in der Final-Serie.
Für die Hurricanes geht es 20 Jahre nach dem ersten Titel um den zweiten Stanley-Cup-Triumph ihrer Geschichte.
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