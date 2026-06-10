2:2 nach 4 Spielen: Die Hurricanes gleichen in der Finalserie aus

Der Kampf um den begehrten Stanley Cup ist in dieser Saison an Spannung nicht zu überbieten. Nach vier Duellen zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights steht es in der NHL-Finalserie (best of seven) 2:2.

Die Hurricanes zogen mit einem 5:3-Auswärtssieg in der Serie gleich. Für die Entscheidung sorgte ein Treffer ins leere Tor 55 Sekunden vor Schluss.